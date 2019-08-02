В Тюменской области стало вдвое меньше фальшивых денег

За первое полугодие 2019 год на территории Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО банками было выявлено 102 фальшивых банкноты на сумму 404 500 рублей. По данным отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России, по сравнению с первым полугодием 2018 года количество подделок уменьшилось почти в два раза.

Чаще всего подделывают 5-тысячные банкноты — 74%, далее следуют купюры номиналом 1000 рублей — 23%. Также были выявлены три поддельные банкноты номиналом 2000 рублей и одна подделка банкноты номиналом 500 рублей.

Обычно подделки сбывают в сетевых магазинах, торговых киосках, АЗС, где отсутствуют приборы проверки подлинности банкнот. Получить информацию для проверки подлинности купюр можно с помощью мобильного приложения "Банкноты Банка России".