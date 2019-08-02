Тюменская область отметит 75-летие

Праздничные мероприятия "Земля больших людей", посвященные 75-й годовщине со дня образования Тюменской области, пройдут в Тюмени 16 и 17 августа.

Вечером 16 августа у моста Влюбленных состоится концерт Тюменского симфонического оркестра "Вечера на Набережной". На 17 августа запланированы народные гуляния. Основные мероприятия в этот день пройдут на площади 400-летия Тюмени, старт в 12 часов.

Делегации муниципальных образований региона представят свои территории, расскажут о жизни и жителях городов и районов области. В "Спортивном городке" можно будет попробовать свои силы в разных видах спорта. На площади будет организована большая фуд-зона, дегустация блюд, мастер-классы, продажа сувенирной продукции. Завершится праздник выступлением коллектива "Хор Турецкого".