В автобусах Тюмени расскажут о городских достопримечательностях

Сегодня, 2 августа, жители Тюмени окажутся на увлекательной экскурсии по городу прямо в общественном транспорте. В автобусах маршрутов №1, 10, 14, 25, 30 волонтеры и сотрудники музеев будут рассказывать об истории и основных достопримечательностях Тюменской области.

Образовательные поездки начнутся в 11:00 и продлятся до 13:00. Тюменцы узнают, где и когда в городе появились первые фонари, почему памятник буровой вышке установлен в самом центре и многое другое.

Акция станет подарком к предстоящему 75-летию Тюменской области.