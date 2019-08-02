В автобусах Тюмени расскажут о городских достопримечательностях

10:02 02 августа 2019
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Сегодня, 2 августа, жители Тюмени окажутся на увлекательной экскурсии по городу прямо в общественном транспорте. В автобусах маршрутов №1, 10, 14, 25, 30 волонтеры и сотрудники музеев будут рассказывать об истории и основных достопримечательностях Тюменской области.

Образовательные поездки начнутся в 11:00 и продлятся до 13:00. Тюменцы узнают, где и когда в городе появились первые фонари, почему памятник буровой вышке установлен в самом центре и многое другое.

Акция станет подарком к предстоящему 75-летию Тюменской области.

Теги: краеведение , общественный транспорт
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