В Тюмени откроется новый салон-магазин с косторезными изделиями

Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Торжественное открытие магазина Тобольской косторезной фабрики состоится 2 августа в 12:00 по адресу: ул. 50 лет Октября, 57В.

Уже завтра в Тюмени станет на один магазин местной сувенирной продукции больше. Ровно в полдень пройдет торжественное открытие салона-магазина "Тобольская резная кость", сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

В магазине представлен широкий ассортимент товаров, которые изготавливает Тобольская косторезная фабрика. Здесь в витринах расположены сотни уникальных изделий, приобрести их можно как для украшения собственного дома, так и в качестве подарка настоящим ценителям ручной работы.

В день торжественного открытия вы сможете своими глазами увидеть и приобрести эксклюзивную сувенирную продукцию, выполненную руками местных мастеров-косторезов.

Для посетителей салон-магазин будет работать, начиная с 3 августа, по регулярному графику: 10:00-19:00.

Уточнить подробности можно по телефонам: +7-982-922-000-8, +7(3452)56-888-5.

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.