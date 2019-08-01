Тюменцам напоминают, что делать, если багаж не вернулся из-за границы

Фото предоставлено пресс-службой Тюменской таможни

Нередко в аэропортах происходят неприятные случаи, связанные с утерей багажа граждан, следующих из-за границы. Специалисты Тюменской таможни отмечают, что следует быть внимательными и уточнить у таможенников, какие действия необходимо предпринять еще до пересечения границы зоны таможенного контроля.

Граждане, прилетев из-за рубежа, не находят свой багаж, а впоследствии узнают, что для его получения необходимо оплачивать таможенные платежи. Это вдвойне неприятно, если багаж был утерян по независящим от пассажира причинам.

Если у конвейерной ленты в аэропорту прилета вы не нашли свой чемодан, до входа в зону таможенного контроля необходимо заполнить и подать пассажирскую таможенную декларацию на несопровождаемый багаж.

Если пассажирская таможенная декларация не будет подана, потребуется уплата таможенных платежей по единой ставке 30 процентов от таможенной стоимости, но не менее 4 евро на 1 килограмм веса.

По таможенному законодательству багаж, не доставленный из-за границы по причинам, независящим от физического лица, считается несопровождаемым багажом. Данный багаж подлежит обязательному письменному декларированию.

При непредставлении таможенной декларации ввезенные в несопровождаемом багаже товары для личного пользования рассматриваются как ввезенные с превышением стоимостных, количественных и весовых норм ввоза товаров, освобождаемых от уплаты таможенных платежей.

Нормы ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров для личного пользования в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже определяются без учета товаров для личного пользования, бывших в употреблении и необходимых в пути следования и (или) месте назначения, исходя из следующих критериев:

- общепринятая (традиционная) практика использования в пути следования и (или) месте назначения, в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта, частоты пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза;

- наличие признаков износа (в том числе царапин, вмятин, иных механических повреждений), стирки, иного использования;

- отсутствие бирок, ярлыков, этикеток, первичной упаковки, в том числе перемещаемых отдельно, за исключением упаковки, поврежденной способом, исключающим восстановление ее первоначального состояния экономически выгодным способом;

- ввоз в единичном или ином количестве, необходимом для общепринятой (традиционной) практики использования такого товара, в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта, объективной необходимости в пути следования и (или) месте назначения.

Таким образом, до выхода из зала прилета международного сектора гражданам, чей багаж был утерян, необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию, что займет немного времени, но предотвратит от материальных и временных затрат.

По всем вопросам перемещения товаров можно бесплатно проконсультироваться в правовом отделе Тюменской таможни (г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 58 А), предварительно записавшись на консультацию по телефонам: 8 (3452) 597-239, 597-339.