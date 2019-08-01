На аварийных участках тюменских дорог рядом с камерами оборудуют дорожные знаки

Для установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД обустроят более 800 аварийно-опасных участков дорог Тюменской области. Из них 200 участков приходится на региональные дороги.
На данный момент в Тюменской области знаками "Фотовидеофиксация", "Ограничение максимальной скорости", а также на соответствующей разметкой обозначены 20 аварийно-опасных участков. Информация о местах установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации для информирования водителей опубликована на официальных ресурсах ГИБДД.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru