На аварийных участках тюменских дорог рядом с камерами оборудуют дорожные знаки

Для установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД обустроят более 800 аварийно-опасных участков дорог Тюменской области. Из них 200 участков приходится на региональные дороги.

На данный момент в Тюменской области знаками "Фотовидеофиксация", "Ограничение максимальной скорости", а также на соответствующей разметкой обозначены 20 аварийно-опасных участков. Информация о местах установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации для информирования водителей опубликована на официальных ресурсах ГИБДД.