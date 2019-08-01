Тюменка эвакуировала людей из горящего здания

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Жительница Тюмени Виктория Шалыгина оповестила работников офисного здания о начавшемся пожаре и постаралась их эвакуировать.

Пожар произошел 20 июля в девятиэтажном здании по адресу улица Хохрякова, 47 в полдень. На техническом этаже загорелся мусор, из-за этого образовалось сильное задымление на крыше дома.

Виктория Шалыгина заметила дым с крыши и зашла в многоэтажку, чтобы удостовериться, что это пожар, и узнать, известно ли о нем находящимся в здании людям. Выяснилось, что вахтера на месте нет, а пожарная сигнализация не сработала. Виктория стала обходить этаж за этажом, сообщая работникам офисов о пожаре.

"Я нажимала на кнопки пожарной сигнализации, бегала, стучала в двери, информируя людей, что это не учебная тревога, а настоящий пожар. Поднявшись на восьмой этаж, начала эвакуацию людей, постепенно спускаясь вниз", — рассказала смелая тюменка. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Благодаря смелости и решительности Виктории были эвакуированы 15 человек.