С начала года в Тюменской области утонули 11 человек

В 2019 году в Тюменской области произошло 20 происшествий на воде, в результате которых утонуло 11 человек, в том числе двое детей. Накануне на базе отдыха "Пруд Лесной" была установлена информационная социальная табличка "Как тонет ребенок", а спасатели рассказали, как помочь тонущему человеку.

Специалисты убеждены, что причиной гибели людей на воде, как правило, становятся неверные представления о том, как ведет себя тонущий человек. Большинство полагает, что утопающий активно привлекает к себе внимание: начинает кричать и махать руками, однако на деле у тонущего сил хватает лишь на то, чтобы дышать. В результате он уходит под воду незаметно.

"Первое, что необходимо, — окликнуть человека. Если он не реагирует на вас, не откликается — это признак того, что нужно оказать помощь: вызвать спасателей, привлечь внимание людей, — рассказал Евгений Булкин, начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР. Он провел мастер-класс по спасению утопающего в воде.

По мнению Евгения, при спасении утопающего важно правильно оценивать свои силы. Тонущий не должен быть крупнее вас, иначе есть риск утонуть вместе.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Берегите детей", призванного обратить особое внимание на безопасность несовершеннолетних. Дети на воде особенно уязвимы, потому что зачастую они не умею плавать, и у них еще недостаточно опыта, чтобы правильно среагировать в той или иной опасной ситуации.