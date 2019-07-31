В Тюмени пройдет сплошная проверка водителей

Завтра утром, 1 августа, сплошную проверку водителей проведут автоинспекторы в окрестностях Тюмени.

"Проведение сплошных проверок в утренние часы показало свою эффективность. В сочетании с точечной отработкой отдельных районов нарядами ДПС в ночное время это позволяет предотвращать и пресекать нетрезвое вождение и другие грубые нарушения", — отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.

Автомобилистов просят отнестись к проверке с пониманием, в случае отсутствия каких-либо нарушений она не отнимет у водителя много времени.