В Тюмени с онкобольными пациентами будут работать волонтеры

Проект студентки Тюменского медицинского колледжа "Добромед-profi" был поддержан грантом на форуме "Территория смыслов". Волонтеры начнут занятия с пациентами с онкологией уже этой осенью.

Своим проектом второкурсница Дания Апасова хочет повлиять на психоэмоциональное состояние и качество жизни пациентов с онкозаболеваниями. Реализация начнется с октября и продлится по май в медицинском центре "Медицинский город" и учреждении здравоохранения "Хоспис". В нем примут участие находящиеся на лечении и прикрепленные к данным центрам пациенты старше 18 лет.

"Когда я пришла в колледж, мне очень хотелось сразу попасть в ту рабочую среду, которая меня ждет. Узнала, что нужны волонтеры в паллиативное отделение, и решила попробовать. Мне понравилось, что здесь не только познаешь первые азы медицинской работы, но и учишься общаться с пациентами. Я прониклась ими, когда они начали делиться своими мечтами, тем, чего им не хватает, пока они находятся в стенах больницы. Поэтому я решила создать этот проект, чтобы как-то помочь. Создать те условия, где они смогут хоть на несколько часов в день забывать о своей болезни, просто учиться чему-то новому, делиться своим опытом с другими. Мне кажется, что это очень важно", — рассказывает Дания.

В проекте будет проходить набор волонтеров и их обучение от специализированных врачей. Добровольцы смогут работать с пациентами: общаться, гулять, проводить развлекательные и интеллектуальные мероприятия, турниры по шахматам, шашкам, теннису, прикладные мастер-классы.

Проект получил поддержку в размере 310 тысяч рублей. На эти деньги будут закуплены необходимое оборудование и предметы досуга: настольные игры, спортивный инвентарь, товары для творчества, а также дипломы и медали, чтобы поощрить пациентов в конкурсных мероприятиях.