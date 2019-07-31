Эксперт: в Тюменской области работа по противодействию лесным пожарам ведется на опережение

В Тюменской области выстроено четкое взаимодействие ответственных структур и ведомств по профилактике лесных пожаров. Работа ведется во многом на опережение: не предотвратить, а не допустить, пресечь даже минимальные возгорания и задымления. Об этом сообщил председатель Ассоциации экологов Тюменской области Максим Богопольский.

В Тюменской области впервые за долгое время складывается ситуация, когда возникшие смог и задымленность вызваны дымом от лесных пожаров, происходящих в других регионах - на расстоянии более двух тысяч километров. За последнюю неделю площадь лесных пожаров в Красноярском крае, Якутии, Иркутской области, а также в нескольких районах Бурятии возросла. Общая площадь природных пожаров в четырех регионах Сибири по данным МЧС – почти 3 млн га тайги.

"Обстановка сложная, напряженная, ведется борьба с огнем и уничтожением лесов. Даже тюменцы почувствовали смог, хотя пожары идут очень далеко. В Тюмени чувствовалась задымленность два года назад, когда горели торфяники поблизости. Но так, чтобы пожары были в Красноярском крае, а дым был в Тюменской области – такого не происходило много лет. К сожалению, многое в тех краях не было сделано, чтобы такого не случилось", - поделился эксперт.

По словам Максима Богопольского, Тюменская область в этом плане обладает передовым опытом: в регионе выстроена четкая слаженная работа всех структур по недопущению природной катастрофы. Так, широко применяется практика использования беспилотных аппаратов, которые постоянно обследуют местность. "Если беспилотник фиксирует хотя бы небольшое задымление, то на место сразу выдвигается команда. Проще потушить совсем небольшой пожар, нежели бороться с масштабным бедствием. Помимо наблюдения и мониторинга проводится и другая работа: формируются борозды, убирается сухостой. Есть взаимодействие с пользователями лесного фонда, которые занимаются вырубкой лесов. Они обязаны убирать за собой мусор, соблюдать требования пожарной безопасности, трудовой режим, выкорчевывать пни и заниматься другой профилактической работой. За этим строгий контроль", - рассказал эколог.

В тесной связке работают департамент лесного комплекса Тюменской области, Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов, Тюменское управление лесами, "ЛесПаркХоз" и другие ведомства и структуры. Значительную поддержку оказывает правительство Тюменской области, особый контроль со стороны главы региона. "Незаметная работа складывается в значимую цифру сохраненных лесов от лесных пожаров в регионе. В Тюменской области ситуация на контроле, а количество лесных пожаров снижается", - резюмировал Максим Богопольский.