На тюменском ипподроме чествовали победителей "Скачки фаворитов"

Фонд «Сотвори из жизни шедевр»

Приз в честь 433-летия города Тюмени получила наездница первой категории Людмила Сапкулова на гнедом жеребце Безупречный во время светского мероприятия V "Скачки фаворитов" на тюменском ипподроме.

Приз Будущности получил наездник третьей категории Вячеслав Яшкин на вороном жеребце Вольф. Кубок Ермака взял мастер-наездник Владимир Шевченко на серой кобыле Жара орловской породы в заезде на дистанции 1600 метров. Победа в скачке за приз памяти Прокопия Ивановича Подаруева досталась вороному жеребцу Персонаж под управлением Людмилы Сапкуловой.

Как рассказал директор ипподрома Игорь Мамаев, организаторы сделали всё возможное, чтоб сделать праздник незабываемым. "Традиционно рад встречи со всеми гостями, кто посетил "Скачки фаворитов". Этот праздник приурочен к Дню нашего славного города Тюмени, это большое событие. Мы постарались сделать яркий и запоминающийся праздник, чтобы на нем было интересно людям всех возрастов ", — добавил он и пожелал зрителям положительных эмоций.

Традиционно на скачках соблюдается дресс-код, который позволил дамам продемонстрировать элегантные образы. В конце мероприятия были названы победители в номинациях: "Лучшая шляпка", "Лучший образ", "Лучшая пара". Победители получили ценные подарки от спонсоров.

На зрительской трибуне был организован показ детских вечерних, бальных, повседневных платьев, элегантных мужских и женских костюмов. Здесь же прошло дефиле собак разных пород от — сиба и русской цветной болонки до бернского зенненхунда.

"Мы пытаемся проводить "Скачки фаворитов" в лучших традициях. Традиционно в мероприятии принимают участие бизнесмены, политики, деятели культуры. Радует, что приглашенные приходят вместе с детьми", — отметили организаторы скачек Юлия Грошева и Елена Путильцева.