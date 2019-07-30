Феерично и красочно прошел День города в "Орфее"

Фото ДК "Орфей"

Праздничная программа под звучным названием "Тюмень, ты город вдохновений" состоялась в двух филиалах Дома культуры "Орфей". Для гостей организовали концерт, викторину, интерактивные площадки и многое другое.

Творческие коллективы подготовили насыщенную концертную программу. Хор народной песни "Жемчужные узоры", вокальная студия "Орфей", хореографический ансамбль "Атриум" и солисты эстрадной и народной песни Елена Карплюк, Елена Шишкина, Любовь Иванова и Татьяна Пуртова радовали гостей своим творчеством, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Особенно заинтересовали юных тюменцев веселые эстафеты. Ребята участвовали в таких состязаниях как "Кто быстрее", "Попрыгушки", "Весёлая клюшка", Вёдра-скороходы", "Вместе с обручем", "Собери пирамидку" и других.

Изюминкой праздника стал традиционный VI конкурс "Гонки в ползунках". В нем приняли участие дети в возрасте от 6 месяцев до 1, 5 лет. Победителей наградили памятными дипломами и подарками.

Представители Управы Центрального округа города Тюмени вручили благодарственные письма ветеранам трудового фронта, семье Колгановых - "Золотым юбилярам", индивидуальным предпринимателям, волонтерам и благотворителям территории мкр. Березняки. Кроме того, призы победителям состязаний предоставили и другие партнеры ТОС "Березняки" и ТОС поселка Мелиораторов.

Феерично завершился праздник в Доме культуры "Орфей", расположенном по адресу 70 лет Октября, 5в. Здесь выступили ди-джей DJ -DIMA RISE и MC IVANA WOLFA. Артисты с первой минуты установили контакт с публикой. Зажигательная вечеринка подарила много позитивных эмоций и хорошее настроение.