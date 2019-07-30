Бесплатный аудиогид расскажет туристам о тюменских достопримечательностях

Фото Дмитрия Сиялова

Любую прогулку по Тюмени можно превратить в настоящую экскурсию, используя бесплатный аудиогид в мобильном приложении VisitTyumen.

История тюменского купечества, Тюмень в годы Великой Отечественной войны, становление нефтяной промышленности, уникальная тюменская деревянная резьба, как строилась набережная Туры – все самое интересное об этом можно узнать с помощью аудиогида, который очень прост в использовании.

Приложение доступно для скачивания для iOs (bit.ly/VisitTyumen_Appstore) и Android (bit.ly/VisitTyumen_GooglePlay). Через главное меню можно выбрать опцию "Аудиогид" и любой из интересующих разделов: "Тюмень купеческая", "Деревянная резьба Тюмени", "Тюмень тыловая", "Тюмень – город на реке" и другие.

Примечательно, что в приложении также доступен аудиогид по Тобольску и Ялуторовску.