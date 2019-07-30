Тюменец рискнул жизнью ради татуировки

Тюменские врачи спасли молодого человека, который заработал инсульт из-за неоправданного риска. Чтобы набить тату, мужчина с серьезным заболеванием отказался от приема лекарств.

27-летний тюменец перенес несколько операций из-за врожденного порока сердца. Ему был назначен пожизненный прием препаратов, препятствующих образованию тромбов. Мужчина, решившийся на татуировку, самостоятельно отменил прием лекарств, чтобы избежать кровотечения во время процедуры. Спустя несколько дней у мужчины случился обширный инсульт.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, на момент экстренной госпитализации в ОКБ №2 у молодого человека была парализована правая половина тела, отсутствовала речь. В экстренном порядке была выполнена операция, нейрохирурги предотвратили сдавливание головного мозга и тем самым остановили гибель нервных клеток. В больнице мужчина провел почти три месяца. На протяжении всего этого времени с ним занимались специалисты мультидисциплинарной бригады и отделения реабилитации.

На сегодня мужчина самостоятельно передвигается, с трудом, но говорит и немного шевелит рукой. Врачи говорят, что шансы на полное восстановление есть, если выполнять все назначения специалистов и следовать разработанной программе дальнейшей реабилитации.

Специалисты настаивают и на том, что каждый человек должен знать симптомы инсульта:

• Внезапная слабость и онемение конечностей одной половины тела либо нарушение координации движений. Если попросить человека удержать обе руки одновременно на уровне груди, он не сможет этого сделать.

• Асимметричность лица — может быть опущен один уголок рта. Чтобы это заметить, достаточно попросить человека улыбнуться.

• Нарушение речи — человек с инсультом не сможет связно и четко повторить за вами простое предложение.

Даже при обнаружении одного из симптомов нужно немедленно вызвать скорую помощь.