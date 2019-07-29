Тюменцам помогут оформить канадские и израильские визы

Оформление визы – ответственный и непростой процесс, особенно для человека, сталкивающегося с этим впервые.

Опытные специалисты международного агентства по вопросам иммиграции "Better Life" помогут оформить визу в Канаду или Израиль в кратчайшие сроки и с минимальными затратами сил. Квалифицированные юристы, переводчики, адвокаты и нотариусы проводят консультации и сопровождают процесс от начала до конца.

Агентство берет на себя решение всех вопросов, связанных с подготовкой и подачей документов на гостевую, рабочую или студенческую визы. Хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону и открыть для себя жизнь в новой стране? Обратиться за консультацией специалиста можно по телефону +972-50-7585882. Подробная информация об услугах на сайте http://betterlife.help.