Тюменцы могут почувствовать себя в роли кузнецов в уникальном музее

Уникальный для региона музей кузнечного мастерства находится в Тюмени в районе Бабарынки. Здесь можно прикоснуться к быту наших предков, познакомиться поближе с этим необычным и непростым ремеслом и даже примерить на себя роль кузнечного мастера.

Основатели музея расскажут об экспонатах и тонкостях их создания, а при желании дадут посетителю почувствовать себя в роли кузнеца.

Художественная реставрационная мастерская, на базе которой основан музей, работает в Тюмени уже больше четверти века. За это время она успела полюбиться многим посетителям. Там вас ждет старый добрый лофт и всегда теплая и душевная атмосфера.

Музей работает по предварительной записи по телефону: 8(919)94-76-603.

Больше фото из этого музея, а также информацию о других достопримечательностях Тюменской области можно найти на портале Visit Tyumen.