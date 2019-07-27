Тюменцы могут отправить ветеранам поздравительные открытки в честь 75-летия регона

Тюменский филиал Почты России и ДК "Водник" объявили о совместной акции "С днем рождения, Тюменская область". Все желающие смогут поздравить наших ветеранов, отправив открытку.

Главная задача акции "С днем рождения, Тюменская область" в том, чтобы напомнить горожанам о великом прошлом нашего региона и, конечно же, о людях, которые творили историю тюменского края.

Поэтому уже сейчас тюменцам предлагают подготовиться к празднованию заранее и отправить открытки с добрыми словами тем людям, которые так много работали для нашего будущего. Сделать это можно по почте до 9 августа 2019 года по адресу: 625000, Тюмень, ул. Республики, 56, каб. 208. Все поздравления будут переданы в землячества Тюменской области.

"Давайте поздравим ветеранов – геологов, строителей, нефтяников, газовиков и многих других людей, отдавших свои лучшие годы освоению богатств Западной Сибири, выразить благодарность тем людям, которые внесли свой личный вклад в становление и развитие Тюменской области", - отметила менеджер ОСП ДК "Водник" Инесса Бартоль.

Организаторы сообщают, что для поздравлений можно использовать как приобретенные на почте открытки, так и изготовленные собственноручно. Главное, чтобы на посланиях была пометка "С днем рождения, Тюменская область".

Напомним, Тюменская область была образована 14 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР в результате разукрупнения Омской области, а также с включением районов Курганской. В состав новообразованной области вошли также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский национальные, а с 1977 г. — автономные округа. Согласно Федеративному договору 1992 г., подтверждённому Конституцией Российской Федерации 1993 г., область получила статус субъекта Федерации. Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали самостоятельными субъектами Российской Федерации, оставаясь частью Тюменской области в административно-территориальном отношении.