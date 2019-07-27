Мероприятия августа для детей: мультфильмы, цирковое шоу и фестивали

Фото Афиши Тюмень

В августе юным тюменцам не придется скучать – ребят ожидают интересные семейные фестивали, спектакли, выставки, мультфильмы и многое другое. Проект "Афиша Тюмень" и сайт для родителей "Детки!" подготовили ТОП детских мероприятий августа, чтобы помочь спланировать летний досуг правильно.

Первого августа юные поклонники футбола смогут насладиться матчем тюменской команды с ижевским "Зенитом". Олимп-первенство России по футболку среди команд клубов ПФЛ сезона 2019-2020 продолжается – такое нельзя пропустить.

Интересный фестиваль стартует 4 августа в парке Заречный. "Папатут" — это городская программа для молодых семей с лекциями о воспитании, мастер-классами и веселыми интерактивами.

Островок "Единорог" в "Колумбе" приглашает юных тюменцев на мастер-классы по изготовлению всевозможных слаймов и на лепку. 3, 24 августа – "Пластилиновая сказка", 4 августа – масляный слайм, 11 августа – клеарслайм, 18 августа – снежный слайм, 25 августа – облачный слайм.

Детская игровая программа "Физкульт, привет!" с забавными конкурсами и состязаниями состоится в Доме культуры и творчества "Торфяник" 9 августа. Всех любителей здорового образа жизни приглашают вместе с друзьями посостязаться и посмеяться, потанцевать и силу свою показать!

"AngryBirds в кино 2" - комедийный мультфильм производства компании RovioAnimation выйдет в широкий прокат 15 августа, не пропустите!

17 и 18 августа тюменцев ждет торжественное открытие касс Тюменского драмтеатра. Артисты труппы ТБДТ подготовят к этому дню интересный концерт.

Тюменский театр кукол вновь презентует спектакль "Конек-Горбунок" 24 августа. Всех желающих приглашают окунуться в театральный мир и историю героя Ивана.

В августе в Тюменском государственном цирке показывают "Белое шоу" с участием артистов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.В основе программы творчество знаменитой цирковой династии Федотовых-Нестеровых с аттракционом белых тигров Алисы Нестеровой, номером "Белый носорог" Елены Федотовой, номером "Свобода лошадей "Эльфория" Анастасии Стыкан-Федотовой, занявшим высшую награду на престижном цирковом фестивале в Монте-Карло.

Полная версия ТОПа здесь.