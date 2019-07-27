"Афиша Тюмень" предлагает проголосовать за лучший детский развлекательный центр города

Паблик "Афиша Тюмень" запустил народное голосование в социальной сети ВКонтакте. Подписчикам и гостям группы предлагают выбрать лучший детский развлекательный центр Тюмени. Участников в опросе 10, голосование продлится до 8 августа.

В нашем городе достаточно много интересных развлечений для всей семьи. Среди них и детские центры – в них можно прыгать на батутах, купаться в поролоновых бассейнах, лазить по веревочному парку и многое другое. В новом рейтинге "Афиша Тюмень" предлагает вам выбрать лучший детский развлекательный Тюмени. Принимайте активное участие и, может быть, именно ваш голос станет решающим.

Десятка лидеров была выбрана по результатам мониторинга Рейтингового агентства "Сибирь". Среди участников десятка наиболее популярных центров: "Третья планета", "Атмосфера", "Ninja парк", "Хлоп Топ", "Остров сокровищ", "Игротека", "Притяжение", "Sky Max", "Пятый элемент", "Кукуруза".

Детский центр, набравший больше всего голосов, будет награжден специальным дипломом от Афиши Тюмень, который станет знаком качества, присвоенным жителями и гостями города.

Также напоминаем, что в разгаре голосование за лучший кинотеатр города. Итоги подведут 1 августа.

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