Фотохимический эффект Hilterapia: как тюменцев лечат лазером?

Фото: центр "Главное здоровье"

Медицинский центр "Главное здоровье" предлагает жителям Тюмени и гостям областной столицы инновационные методы лечения, среди которых Hilterapia.

Hilterapia – современная методика лечения лазером высокой интенсивности. Уникальной особенностью является воздействие на глубокие патологические процессы без температурного повреждения здоровых тканей. Специфические характеристики терапии обладают выраженным противоболевым, противовоспалительным, противоотёчным и биостимулирующим действием.

Этот способ воздействия лазером помогает справиться с заболеваниями опорно-двигательной системы (остеохондроз, артроз, радикулит, грыжа позвоночника и другие заболевания) и быстро увидеть положительный результат, который сохранится надолго. Часто Hilterapia назначается при патологиях, возникающих после перенесенных травм, излишних физических нагрузок, дегенеративных заболеваний суставов, а также головных болях, "пяточной шпоре" и т.п. недугах.

Устройство HILTerapia® одновременно использует фотомеханический, фотохимический и фототермический эффекты. Сегодня мы подробнее остановимся на втором, фотохимическом эффекте этого передового метода лечения.

Суть фотохимического эффекта заключается в ускорении основных биохимических реакций. Легкодоступная энергия быстро усваивается метаболическими субстратами, благодаря чему восстанавливаются состояния клеточного баланса, которые были нарушены вследствие патологических процессов. В итоге воспаление быстро снимается, улучшается усвоение таканями питательных веществ, и достигается сильный анестезирующий эффект.

Благодаря высокой пиковой мощности импульс ХИЛТ обладает выраженным фотохимическим действием: упругие волны распространяются в тканях и воздействуют непосредственно на лимфатическую дренажную систему, что эффективно даже при хронических воспалительных процессах. Кроме того, происходит стимуляция синтеза коллагена и процессов регенерации гиалинового хряща. Фотохимический эффект ХИЛТ обеспечивает быстрое рассасывание жидкого экссудата при травмах и воспалительных процессах.

Перед применение необходима консультация специалиста. Получить дополнительную информацию по этому и другим видам лечения и диагностики вы можете по телефону 8 (3452) 56-82-88 или на сайте медицинского центра "Главное здоровье".