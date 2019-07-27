Награждение выдающихся тюменцев и феерический концерт состоялись в преддверии празднования Дня города

группы "Тюмень - Наш дом"

Торжественное мероприятие состоялось 25 июля в Тюмени на сцене Дворца культуры "Нефтяник" в преддверии грандиозного празднования Дня города. Первые лица областной столицы выступили со словами поздравления горожан и наградили выдающихся тюменцев, а праздничный концерт вызвал шквал аплодисментов и бурю эмоций.

Поприветствовал всех присутствующих губернатор Тюменской области Александр Моор. Александр Викторович от всей души поздравил всех присутствующих с Днем города. Он также отметил, что для города это не только праздник, но и веский повод, чтобы подвести итоги сделанного и наметить планы на будущее.

"Как мы живем сегодня, что нужно сделать для того, чтобы завтрашний день для Тюмени и тюменцев стал еще более благополучным? Только путем объединения власти и общества мы сможем дать ответ на этот вопрос. Своим талантом, трудом и знаниями мы можем преобразовать реальность и создать будущее Тюмени. Крепкая экономика дает городу возможности для развития социальной сферы, благоустройства и создания комфортных условий для жизни людей. Тюмень обладает необходимым экономическим, а самое главное, интеллектуальным потенциалом для успешного воплощения в жизнь национальных проектов, которые реализуются в нашей стране по инициативе Президента России, и каждый из этих проектов направлен на реальное улучшение жизни людей. В приоритете - здоровье нации, конкурентоспособное образование, условия для самореализации активной, талантливой молодежи, удобные, современные города, безопасные дороги и многое другое", - подчеркнул глава региона.

Губернатор рассказал, что численность населения областной столицы растет с каждым годом и что в этом году празднование Дня города мы проводим в преддверии юбилея Тюменской области.

"Столица сегодня задает тон предстоящему юбилею. В этом зале присутствуют почетные граждане Тюмени, ветераны – все вы внесли неоценимый вклад в историю города, региона и страны. Особенная благодарность нашим дорогим ветеранам.Жизненный путь каждого из вас это урок мужества, чести и патриотизма. Тюмень – город, устремленный в будущее. Главное для нас не останавливаться на достигнутом. Дорогие земляки! Спасибо всем за неравнодушие, за любовь и преданность родной земле, самоотверженный и неоценимый вклад в укрепление потенциала города. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, новых успехов и достижений, а "Лучшему городу Земли" - красавице Тюмени – процветания!", - добавил Александр Моор.

После торжественной речи началась церемония награждения.Так, например, за заслуги в развитии ветеранского движения, укрепление ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи, плодотворную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, сохранение исторических сведений о защитниках Отечества и активную общественную работу, была объявлена благодарность Губернатора Тюменской области члену общественной организации "Ветераныпограничники Тюменской области" Юрию Селиванову. Также благодарности были вручены Александру Ракитину и Татьяне Тюльгиновой.

Со словами поздравления выступил и Глава города Тюмени Руслан Кухарук. Руслан Николаевич поздравил всех тюменцев со знаменательным днем.

"Этот праздник объединяет многих: не только тех, кто проживает в областном центре, но и тех, кто чувствует, знает и любит Тюмень. Тех, кто знает, что его корни и предки здесь, в Тюмени. И, конечно, это праздник всех тех, кто родился и вырос на этой земле и своим трудом создает настоящее и будущее Тюмени. Многие туристы, приезжающие в наш город, удивляются, насколько красив город. Они восхищаются нашей архитектурой, им нравятся наши тихие улочки и самая красивая на всей территории земного шара Набережная", - отметил Руслан Николаевич.

Он также обратил внимание, насколько ритмичен наш город и какая у него энергия.

"Тюменцы, вы делаете то, что вселяет в людей надежду и веру в то, что жизнь в нашем городе, нашей области - самая лучшая на всей территории Российской Федерации. Тысячи людей, побывавших в Тюмени, приезжают с восторженными чувствами, они рассказывают о нашем городе с восхищением. Тюмень - именно такая, какая она есть. Бытует мнение, что в Тюмени живут самые красивые девушки, и я разделяю это мнение. В нашем городе самая талантливая молодежь, самые добрые намерения и помыслы. Мы все вместе делаем то, что называется городом Тюмень", - подчеркнул глава Тюмени.

Руслан Николаевич продолжил церемонию награждения. За выдающиеся заслуги в разных сферах тюменцам вручили благодарственные письма. Среди награжденных - семья Приймак. В марте этого года в семье родился 15-й ребенок. На сцену вышли только старшие дети, а родителей Татьяну и Вадима зал приветствовал стоя, им вручили муниципальную премию.

Продолжил череду поздравлений и церемонию награждения председатель Тюменской городской ДумыЕвгений Заболотный.

После официальной церемонии начался феерический концерт, организованный Центром культуры и творчества "Тюмень". Зрители с восторженными лицами наблюдали за тем, что разворачивалось на сцене. Открыл программу АнтанасБлазамирский с номером Intro "Где-то во Вселенной". На сцене летали галактики, появлялись вспышки – зал словно попал в пространство космоса.

Не менее захватывающими были и выступления других артистов. Вокальная группа "Матрица", фольклорный ансамбль "Росстань", Тюменский духовой оркестр, танцевальный клуб "GallaDance" и другие выдающиеся артисты приняли участие в концерте.

Бурю эмоций и шквал аплодисментов вызвал номер "Лига чемпионов" в исполнении сборной Российской Федерации команды "Вера Формэйшн" из Тюмени.

Завершился праздник исполнением всеми участниками концерта песни "Тюмень – город наших побед". Это было лишь начало череды торжественных мероприятий и празднования Дня города. Впереди еще много всего и интересного и, конечно же, организаторы ждут всех тюменцев и гостей города на ярких и интересных площадках 27 июля.