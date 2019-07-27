Питерская группа The Hatters вновь даст концерт в Тюмени

Фото: The Hatters

Коллектив The Hatters, который вот уже три года взрывает чарты и набирает миллионы просмотров на Ютубе, вновь посетит Тюмень. Концерт "Шляпников" состоится на сцене КТЗ "Байконур" 14 ноября. Билеты уже в продаже.

В середине ноября все поклонники коллектива соберутся в концертно-танцевальном зале "Байконур", чтобы в живую услышать все хиты и новые композиции.

Ребята называют себя "Шляпниками", носят подтяжки, устраивают жаркие танцы на сцене и играют музыку на стыке жанров – их можно отнести к джипси-фолк-року.

В прошлом году на тюменском концерте музыкантов совершенно не было свободных мест, в этот раз ребята планируют собрать еще больше фанатов в одном месте и устроить настоящий отрыв.

"Шляпники" исполнят полюбившиеся поклонникам песни, а также презентуют новый альбом Forte&Piano. В него вошли такие композиции, как: "Обижен", "Я твой", "Танцы", "Да, это про нас", "Где ты был", "Цирк", "Милая", Money, Don't Give a Fuck, "Жизнь как чудо" и Piano.

Приходите поддержать музыкантов в их творчестве, а также прокричать вместе "Да, со мной не просто, а кому сейчас легко" или "Неужели ты не видишь, я весь горю изнутри".

Стоимость билетов от 1100 рублей.