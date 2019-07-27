В Тюмени состоялся Фестиваль домашних любимцев

Фото ДК "Водник"

Фестиваль питомцев прошел в ДК "Водник" 24 июля. Десятки тюменцев пришли в этот день на площадь перед Домом культуры вместе со своими животными, чтобы поучаствовать в интересной программе, подготовленной организаторами.

Дом культуры "Водник" в этом месяце решил порадовать горожан необычным фестивалем – его гостями стали не только тюменцы, но и их домашние питомцы. Любой желающий вместе со своим четвероногим (и не только!) другом мог принять участие в этом действе. Что с радостью и сделали тюменцы – они пришли на площадь с собаками, котами, хомяками и даже улитками.

Разношерстная компания всех мастей и размеров заполнила площадь. Чтобы гости не заскучали, кинологический клуб организовал для участников и зрителей показательные выступления своих подопечных. Помимо этого, всех присутствующих ждал мастер-класс от настоящего профи своего дела - грумера и хендлера.

Здесь же состоялась креативная презентация своего любимца, конкурсы на оригинальный костюм животных, эрудированность "БОССа" для своего питомца и многое другое.

Фестиваль домашних любимцев – яркое событие в жизни тюменцев. Дом культуры "Водник" надеется, что такое мероприятие пройдет в нашем городе еще не один раз.