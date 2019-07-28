Советские раритеты можно увидеть в музее тюменской школы

Учителя тюменской средней школы №63 при финансовой поддержке и участии администрации учебного заведения создали уникальный музей советских раритетов. Таким образом они решили дополнить наглядными пособиями образовательную программу по истории нашей страны и краеведению.

Среди особо ценных экспонатов - прялки и веретена XIX века, предметы крестьянского быта, фамильный патефон и дамский ридикюль времен Второй мировой войны. Музей также может похвастаться набором чугунных утюгов, фотоаппаратов и радиоаппаратуры, коллекцией бижутерии из полудрагоценных камней и чешского стекла, собраниями редких виниловых пластинок и елочных игрушек советской эпохи.

Самыми загадочными штуковинами школьникам кажутся сифон для газирования воды, машинка для стрижки волос и электробритва "Харьков", запонки, фильмоскоп и обыкновенные железные бигуди на резинках.

На базе музея образовался школьный краеведческий кружок для учеников средних классов. Кружковцы уже наладили сотрудничество с областной школой юных краеведов "Тюменский следопыт", бывают на его мероприятиях, участвуют в заседаниях круглых столов. В период летних школьных каникул продолжают вести поиск и сбор экспонатов для своего музея. Совсем недавно музейные фонды пополнились набитым опилками плюшевым мишкой, школьной партой со скамейкой и радиоприемником, с помощью которого советские люди ловили "Голос Америки". Полевые работы продолжаются, сообщает "Тюменская область сегодня".