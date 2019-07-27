Волонтеры села Большое Сорокино нарисовали игры на асфальте

"Классики", "Крестики-нолики" и различные бродилки нарисовали на асфальте для своих односельчан волонтеры села Большое Сорокино Тюменской области. В течение двух месяцев волонтеры рисовали игровые поля во дворах многоквартирных домов, а также на центральной площади.

Нарисованные на асфальте игры многофункциональны и вариативны. Используя один рисунок, можно организовать несколько игр для детей разного возраста и различной физической подготовки. Одну и ту же игру можно проводить, используя разные правила. Так, у каждой игры есть 2 и более вариаций, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

1 августа в Большом Сорокино организаторы проекта "Игры на асфальте" расскажут местным жителям, как пользоваться рисунками на площадках, которые появились на улицах села.