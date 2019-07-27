Нейрокоррекция для детей с аутизмом: бесплатный видео-семинар от тюменского центра "Эксперт"

Тюменский учебно-практический центр "Эксперт" продолжает обучение родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Бесплатный видео-семинар по нейрокоррекции, который можно прослушать на портале www.expert-tmn.ru, может стать ценным пособием для тех, кто воспитывает ребенка с аутизмом.

По словам руководителя центра "Эксперт" Марины Бакулиной, нейрокоррекция переструктурирует нарушенные функции мозга и создает компенсирующие средства. Цель – чтобы ребенок смог дальше самостоятельно контролировать свое поведение и обучаться.

Традиционно нейрокоррекция проводится следующим образом. Для начала нейропсихолог обследует ребенка, чтобы определить актуальный уровень его развития и выделить особенности функционирования мозговых структур. После чего разрабатывается индивидуальная коррекционная программа. Причем максимальный эффект может быть достигнут не менее, чем через полгода работы с ребенком.

Нейропсихологическая коррекция использует разные психологические методики. Одна из них – сенсорная интеграция. Именно этому посвящен бесплатный видео-семинар, записанный для школы развития детей с ОВЗ.

Автором семинара является кандидат психологических наук, клинический психолог, детский нейропсихолог, специалист в области сенсорной интеграции и телесной психотерапии Елена Порошина.

Прослушав этот семинар, родители узнают взгляд нейропсихолога на расстройства аутистического спектра (РАС), клинико-психологическую картину у детей с РАС, предполагаемые причины заболевания, механизмы сенсорных нарушений. Эксперт расскажет о нейрохимии мышц, играх и упражнениях для таких деток и о том, как создать для них сенсорное пространство.

Для бесплатного обучения необходимо зарегистрироваться на портале www.expert-tmn.ru и выбрать курс "Аутизм. Комплексный подход. Школа развития детей с ОВЗ". Там вы найдете семинар "Сенсорное пространство, как способ коррекции поведенческих трудностей у детей с расстройствами аутистического спектра".

Проект "Школа развития детей с ОВЗ" реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".