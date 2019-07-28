Тюменский район привлекает инвестиции

В Тюменском районе провели мероприятие для сотни предпринимателей и инвесторов региона, на котором презентовали преимущества территории для реализации бизнес-проектов. Инициатором встречи выступила Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Глава Тюменского района Светлана Иванова рассказала о том, что на территории муниципального образования есть развитая транспортная и коммунальная инфраструктуры (федеральные и областные трассы, аэропорт и железная дорога, газ и электросети), кадровая обеспеченность, большой рынок сбыта (население района прирастает каждый год и уже сейчас составляет 123,7 тысячи человек) и главное – готовые земельные участки для разного вида производства. На данный момент их 92, и все они включены в инвестиционный паспорт района. С ним можно ознакомиться по желанию.

Светлана Иванова подчеркнула, что привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для инвесторов – в числе приоритетов администрации Тюменского района. Кроме того, свой опыт взаимодействия с местной властью при реализации инвестпроектов представили руководители предприятий "Колос", "ТюменьАгро", "Ландис", "Окейч".

По данным пресс-службы главы Тюменского района, за пять лет объем инвестиций в основной капитал района составил более 22 млрд. рублей. В реестре инвестиционных проектов Тюменского района - 96 проектов, 15 из которых размещены на территориях индустриальных парков.