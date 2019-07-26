Куда сходить с детьми в Тюмени в эти выходные?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет Топ мероприятий на субботу и воскресенье для всей семьи.

Чемпионат России по летнему биатлону (0+)

В соревнованиях примут участие более 150 биатлонистов из 27 регионов России, в том числе, спортсмены национальной сборной. Мужская сборная России по биатлону завершает тренировочный сбор. Очередной этап предсезонной подготовки подходит к концу и отборочными состязаниями на чемпионат мира по летнему биатлону.

Когда: с 25 по 28 июля

Где: центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири"



XIV международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" (6+)

В четырнадцатый раз тюменцев будут радовать необычные спектакли, неординарные театры и хорошая погода (мы надеемся). В этот день Тюмень посетят: Residual Gurus (Испания); Loco Brusca (Аргентина); уличный театр "Пластилиновый дождь" (Самара); авторский театр "Эскизы в пространстве" (Москва); театр "Мимикрия" (Тюмень).

Когда: 27 июля с 13:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

Вход свободный!

Праздничная уличная программа "Семь чудес Тюмени" (0+)

Оригинальная фотозона позволит гостям праздника сделать памятный снимок на фоне самых ярких достопримечательностей города, не покидая сквера. Для любителей здорового образа жизни будет работать спортивная станция, где команда фитнес-инструкторов проведет тренировку под открытым небом, а опытный хореограф поможет освоить азы горячих, латиноамериканских танцев.

Для тех, кто любит творить своими руками, будут работать интерактивные зоны, на которых можно своими руками изготовить открытку с видом города в технике "кардмейкинг", и проявить художественные способности в изображении граффити рисунков. Для любителей фотографий — "Фотосушка", где все желающие смогут разместить свои фотоработы, а взамен взять другую. Для самых маленьких гостей праздника будет работать большая игровая зона с веселыми аниматорами, аквагримом и мыльными пузырями.

Оригинальные виды спорта будут ждать на игровой зоне "Русский спорт": "Сонный футбол", "баскетбол с мешком", огромные крестики-нолики. Для любителей тихого отдыха — "Лаундж зона" в уютной палатке с креслами-мешками. Так же, отдохнуть можно в гамаке на оригинальной фотозоне. С 17:00 свою работу начнет фотобудка с моментальной печатью фотографий.

На главном сценическом комплексе сквера — яркая концертная программа с участием лучших артистов города. Артисты оригинального жанра, выдающиеся мастера вокала и хореографии, колоритные цыганские и казачьи пляски, саксофон, аккордеон и баран – все это ждет гостей праздника. А завершиться концертная программа выступлением лучших ди-джеев города: DJ Sergey Pirs, DJ Sergey Shemet, DJ Andrey Ready, которые устроят зажигательную дискотеку под открытым небом.

Когда: 27 июля с 12:00

Где: сквер "Комсомольский"

Вход свободный!

Шоу-чемпионат по акробатике и чирлидингу "МОРЕmore" (0+)

В программе соревнований: тамблинг, групповые и партнёрские станты, розыгрыш денежных призов и подарков от партнеров. Приходи в день города на набережную, проведи это время с хорошей компанией.

Когда: 27 июля с 12:00

Где: набережная Туры

Вход свободный!

"Экстрим ЭКСПО 2019" (0+)

Это презентация современных видов спорта для жителей города, которая совмещает в себе соревнования и спортивно зрелищное шоу. Покажут высокий уровень мастерства более сотни лучших спортсменов с самокатами, велосипедами, футбольными мячами, сноубордами (летом, да), парашютами и не только. Также зрители увидят лучших из лучших в чирлидинге, кроссфите, воркауте, скалолазании, силовом экстриме и, разумеется, ММА. Можно будет увидеть всё: от летающих людей, до человека, тянущего грузовик.

А для любителей просиживать штанишки оборудуют зону с трибунами для пассивного просмотра шоу. Тем же, кто наиболее активный, угрожает участие в розыгрышах призов от партнеров и спонсоров. Всё это будет идти весь день, а после заката — традиционное афтепати.

Когда: 27 июля

Где: новый участок набережной (район моста Челюскинцев)

Вход свободный!

Городской фестиваль "Парад двойников" (6+)

Тюменцы и гости города смогут проявить свои способности и принять участие в первом городском фестивале "Парад двойников". Если ты умеешь перевоплощаться и примерять на себя чужой образ, то этот фестиваль — для тебя. Авторы самых ярких образов получат ценные призы от организаторов конкурса. Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке. А если не хочешь участвовать, приходи посмотреть.

Когда: 27 июля с 12:00

Где: сквер "Комсомольский"

Вход свободный!

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