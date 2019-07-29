Для тюменцев открылась горячая линия по вопросам получения социальной помощи

С 1 по 30 августа этого года для жителей Тюменской области будет работать телефон горячей линии по вопросам получения адресной социальной помощи на основе социального контракта. Задать вопрос можно будет по телефону (3452) 41-91-70 с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

Специалисты расскажут, на каких условиях можно получить социальную поддержку, на какие цели предоставляется выплата на самообеспечение. Помогут гражданам составить индивидуальный план выхода семьи из сложной жизненной ситуации, изучив проблемы каждой семьи.

Этот вид помощи предоставляется малоимущим трудоспособным гражданам — как одиноким, так и с семьями, среднедушевой доход которых не превышает минимума, установленного в Тюменской области (это 11449 рублей). Социальный контракт поможет малоимущим увеличить доход или открыть собственное дело без кредитов. Финансовая поддержка предоставляется гражданам на открытие собственного дела с учетом востребованных населением услуг, на развитие личного подсобного хозяйства. В период реализации индивидуальной программы осуществляется межведомственное сопровождение семьи, наставничество со стороны социальных служб, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

За первое полугодие 2019 года 106 малоимущих семей, проживающих в Тюменской области, получили возможность увеличить свой доход, получив государственную социальную помощь на основе социального контракта. Всего с начала реализации проекта, то есть с 2006 года, помощь получили 8,6 тысячи малоимущих семей, 95% из них — это семьи с детьми, в том числе многодетные семьи.

В 2018 году такая помощь предоставлена более 250 малоимущим семьям на общую сумму около 15 млн рублей, средний размер выплаты — 60 тыс. рублей.