Как избежать аварийных ситуаций на дорогах

К сожалению, от ДТП не застрахован ни один участник движения. Даже если вы идеально водите автомобиль и досконально знаете и соблюдаете правила, остается риск стать жертвой чужой ошибки, невнимательности или неоправданного риска. Также причиной ДТП может стать неожиданная неисправность автомобиля.

Специалисты автошколы "Драйв" приготовили для тюменцев список полезных советов и правил, прислушавшись к которым, можно значительно снизить риск попасть на дороге в аварийную ситуацию.

Бывает так, что во время движения подводит ваш железный друг. Типичных сценариев таких непредвиденных ситуаций может быть несколько.

1) Лопнула шина

Самая распространенная причина такой проблемы – превышение допустимого в шине давления. Особенно часто это случается в жаркую погоду при длительной езде. Чтобы этого не допустить, нужно задавать давление, рекомендованное производителем.

Но если беда всё-таки случилась, главное – сохранять спокойствие, хоть это и непросто. Нужно постараться продолжать движение по прямой линии, а не пытаться резко свернуть на обочину или затормозить. Для начала нужно снизить скорость, двигаясь прямо, и только затем плавно свернуть на обочину. В противном случае автомобиль может потерять управление и уйти в занос.

2) Отслоился протектор

Как правило, отслоению протектора предшествует громкий гул, затем – хлопок. В салоне резко поднимется стучащий шум, и в таком случае у водителя есть лишь несколько секунд на принятие верного решения. Техника выхода из ситуации такая же, как и с лопнувшей шиной, однако действовать нужно максимально стремительно, так как осколки шины могут повредить остальные части автомобиля и задеть других участников движения, в том числе, пешеходов. Чтобы избежать такой проблемы чаще, посещайте шиномонтаж, проводите диагностику резины и не скупитесь менять её, если есть насущная необходимость. Авария обойдется гораздо дороже.

3) Залипла педаль газа

Такая проблема, к счастью, сегодня чаще встречается в фильмах, чем в реальной жизни, но и такое случается. В этом случае следует как можно быстрее, но при этом безопаснее остановиться. Для этого включите нейтральную скорость и умеренно притормаживайте, не волнуясь за высокие обороты двигателя. Современная электроника ограничит максимальное количество оборотов, да и вам сейчас важнее не это. После полной остановки выключите зажигание и не пытайтесь вновь завести автомобиль. Вызывайте специалистов.

Если переключить скорость не удается, придется выключить зажигание. Правда, это породит ряд новых проблем, к которым надо быть готовым: рулевое колесо станет весьма тяжелым, отключится усилитель тормозной системы. Поэтому отбой зажигания – крайняя и весьма нежелательная мера.

4) Слетело колесо

Хотя звучит это максимально страшно, на деле – это самая простая и безопасная из описанных ситуаций. Помните, что ваша главная цель – добраться до обочины. Но не слишком спешите туда – резкие движения могут привести к потере управления автомобилем и вылету на встречную полосу. Вам нужно плавно снижать давление с педали газа и постараться не тормозить, если перед вами нет препятствий.

Только когда скорость автомобиля составит 55-65 км/ч, можно браться за руль и выкатываться в сторону обочины, не поворачивая руль более чем на 5 градусов. Если же вам требуется более резкий разворот, скорость в идеале не должна превышать 45-50 км/ч.

Но даже если ваш железный конь надежен и послушен, а вы идеальный и опытный водитель, риск попасть в ДТП всё равно сохраняется. Чтобы больше обезопасить себя, рекомендуется изучить и держать в уме несколько самых аварийно опасных маневров и верную тактику поведения при участии в них.

1) Смена полосы, поворот, разворот

Одна их самых частых причин ДТП. Самое главное правило здесь – не смотрите в зеркала мельком и просчитывайте скорость движения других. Чаще всего такие ДТП происходят именно из-за невнимательности.

2) Выезд с второстепенной дороги

Такие случаи потенциально очень возможны в Тюмени, потому что происходят такие аварии, как правило, из-за сниженного обзора, вызванного припаркованными кругом автомобилями. Поэтому рекомендуется выезжать с второстепенной дороги буквально улиточными темпами, плавно увеличивая радиус обзора. А двигающимся по главной не стоит думать, что раз они правы, то непогрешимы. Лучше не ехать по таким дорогам с плохим обзором слишком быстро, да еще и в крайнем правом ряду. Совет для всех: выезжайте на перекресток, только абсолютно убедившись в отсутствии машин. Точно так же стоит себя вести при поворотах налево и разворотах.

3) Пешеходные переходы

К сожалению, в этих случаях зачастую мало что зависит от водителя. Пешеходы могут идти на красный сигнал светофора, выскакивать из-за припаркованных автомобилей, переходить дорогу в неположенных местах. Так что остается лишь соблюдать ПДД: снижать скорость перед "зеброй" и не превышать скорость.

4) Езда на красный сигнал светофора

Наибольшую опасность на регулируемом перекрестке представляют первые секунды после смены сигналов, когда отдельные водители стремятся "долететь" хотя бы на желтый. Поэтому не спешите давить на газ, не удостоверившись, что на других направлениях автомобили остановились.

5) Экстренный маневр

Бывает так, что водитель, желая избежать предполагаемой аварии, прибегает к экстренному маневру, итогом которого становится еще более жесткое столкновение. Нужно помнить следующее: ПДД рекомендует торможение без смены полосы. Особенно опасно уходить на встречную полосу.

И, наконец, есть несколько общих правил и психологических установок для водителей, особенно начинающих, которые также пригодятся в поездках за рулём автомобиля.

1) Веди себя так, будто вокруг все без прав

Это не значит, что нужно почувствовать себя королём мира и смотреть на остальных водителей свысока. Это значит, что нельзя терять бдительность. Стоит и вести себя так, словно в любой момент любой водитель может допустить ошибку.

2) Верь своей интуиции

Это касается опытных водителей. Глаза внимательного водителя охватывают большое пространство, мозг контролирует все получаемые зрением сигналы. Поэтому то, что не похоже на осознанное умозаключение и кажется домыслом, на самом деле – выводы вашего разума.

3) Следи за другими водителями

В потоке машин сразу можно вычислить нервных водителей. Или желающих показать свою "крутость" резкими перестроениями. От таких автолюбителей целесообразно держаться подальше. Лучше всего – отстать от такого автомобиля. Можно попробовать его обогнать, но как знать, вдруг он воспримет это как вызов, что тоже чревато ДТП.

Отдельная категория водителей – любители мчаться по левой полосе трасс. Обычно левая полоса – место для обгона медленного транспорта, но есть вечно спешащие куда-то личности, которые при этом всегда готовы бесплатно научить других, как правильно ездить. Если нервному водителю что-то не понравится в вашем поведении, он может резко затормозить, чтобы дождаться вас, причем ударить по тормозам прямо перед вашим автомобилем.

В общем, будьте доброжелательнее на дорогах, примечайте, пропускайте и избегайте нервных водителей, соблюдайте ПДД и описаные выше советы.