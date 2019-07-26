Тюменцы проголосовали за лучшую кондитерскую города

Победителем народного голосования, проведенного в "Афише Тюмень" с 11 по 25 июля, стала "БулоШная", ее выбрали 33% опрошенных.

Кто из вас не любит тортики и всевозможные сладости? Конечно же, любят все! Поэтому в "Афише Тюмень" в июле проходило голосование за лучшую кондитерскую нашего города. Где самые вкусные торты и кондитерские изделия? А где самый вежливый персонал, свежие ингредиенты и красивое оформление? Ответить на эти вопросы и отдать свой голос за понравившийся вариант мог любой желающий.

В открытом голосовании приняли участие более трех сотен человек. Десятка участников голосования была выбрана по результатам мониторинга Рейтингового агентства "Сибирь". Среди них: "Мингер", "БулоШная", "ТортШер", "ТорТини", "Франсуа", "Вена-Виолетта", "Шоколадница", "Поль Бейкери", "Сладушка".

25 июля в группе были подведены итоги голосования. Первое место заслуженно заняла "БулоШная" (33%), на втором расположилась "Вена-Виолетта" (22%). Третье место досталось "Сладушке" (20%).

Победитель народного голосования в ближайшее время получит в качестве приза специальный диплом от проекта "Афиша Тюмень" и звание лучшей кондитерской Тюмени по версии народного жюри.

Также напоминаем, что до 1 августа в группе проходит голосование за лучший кинотеатр.

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