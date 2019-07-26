Музейный комплекс имени Словцова подготовил насыщенную программу в честь Дня города

Фото Ирины Алькаевой

Десятки выставок, экскурсий, мастер-классов ожидают горожан и гостей города на площадках Тюменского музейно-просветительского объединения.

Начнется празднование с открытия IV Всероссийского литературного фестиваля "ЛиФФт2019". Он состоится 26 июля в 12 часов. На один день Музейный комплекс им. И.Я. Словцова станет самым литературным местом в городе – здесь соберутся известные поэты, литераторы, прозаики, критики и просто любители хорошей книги. В программе встреча с писателями, круглые столы и интересные дискуссии.

В праздничный день, 27 июля, пройдут квесты, интеллектуальные битвы знатоков истории города, лекции, музыкальные и литературные встречи, автобусные экскурсии.

В музеях города гостей также ожидают: пешеходная экскурсия "Вдоль по Спасской", выставка "Мужской портрет", Лекция "От Думы… до музея", Музейный урок "Привет из Тюмени" и десятки других, не менее интересных мероприятий.

Еще одно уникальное событие состоится 28 июля. Организаторы подготовили для любителей истории и спорта велоэкскурсию "Крутящие истории", она пройдет по исторической части города и набережной реки Туры. Участники увидят "сердце" Тюмени, совершат остановки на лучших смотровых площадках набережной, узнают о знаковых событиях из жизни первого русского города в Сибири.

Программа, подготовленная ТМПО, никому не даст заскучать в День города. Ознакомиться с расписанием и программой музея Словцова", "Дом Машарова", "Городская дума" и других можно тут: https://vk.com/tmpo72