Тюменцев ждут на "Пикнике книг"

В Тюмени в День города, 27 июля, на площади Солнца пройдет традиционный "Пикник книг".

Одной из главных площадок мероприятия станет "Литературное кафе". Здесь пройдут презентация книг, принимавших участие в Московском книжном фестивале "На Красной площади", выступление писателей нашего края и других регионов, а также общение с участниками Всероссийского литературного фестиваля "ЛИФФт-2019".

На книжной ярмарке будут представлены экспозиции издательств и полиграфических компаний, книготорговых организаций: "Фолиант", "Книжный мир", "Знание, "Эксмо" и других.

На празднике чтения будет организован свободный микрофон для поэтического турнира и другие события. "Пикник книг" пройдет с 11 до 18 часов.