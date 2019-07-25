ТОП-3 киберугроз и их решения от МегаФона

МегаФон

МегаФон расширяет набор услуг в сфере защиты от киберугроз и объявляет о запуске новой услуги "Защита баз данных".

В марте эксперты в области кибербезопасности зафиксировали массовую атаку на российские предприятия – злоумышленники использовали IoT-устройства для фишинговой рассылки под видом известных брендов. А в начале лета произошла серия атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в России с целью получения счетов и контрактов на лечение. И хотя инвестиции в кибербезопасность растут, 70% компаний-респондентов считают применяемые ими решения устаревшими, говорится в исследовании VMware и Forbes Insights.

Решения МегаФона в сфере кибербезопасности адресованы самой широкой аудитории пользователей – от владельцев смартфонов до крупных корпоративных клиентов с развитыми сетями цифрового взаимодействия.

Новый сервис "Защита баз данных" создан на программном комплексе "Гарда БД". Он предотвращает утечку конфиденциальной информации и обеспечивает защиту данных путем автоматической блокировки попыток несанкционированного доступа к таблицам баз данных. Система предотвратит действия пользователей, нарушающие заданные условия политики безопасности. Сервис также позволяет проводить аудит всех операций с защищаемыми базами данных в режиме реального времени, контролировать действия привилегированных пользователей и предотвращать попытки внешнего вторжения в системы управления баз данных. Производительность комплекса составляет более 10 ГБ/сек обрабатываемого трафика, свыше 40 ТБ хранимой информации.

"МегаФон обеспечивает комплексный подход к кибербезопасности, предлагая технические решения, как защищающие инфраструктуру и интернет-ресурсы наших клиентов, так и предотвращающие несанкционированный доступ к смартфонам. Об эффективности применяемых методов говорит значительный рост числа пользователей наших сервисов. Так, например, количество клиентов услуги "Защита от DDoS-атак" за 2018 год выросло на 65%", ─ отметил Артём Лосев, руководитель по услугам кибербезопасности МегаФона.

"Система обеспечения безопасности СУБД и бизнес-приложений "Гарда БД" объединила в себе передовые технологии по мониторингу и предиктивной защите данных. Мы гордимся, что "Гарда БД" вошла в экосистему кибербезопасности МегаФона и будет защищать клиентов одного из крупнейших операторов нашей страны" ─ подчеркнул Владимир Пономарёв, генеральный директор "Гарда Технологии" (входит в "ИКС Холдинг").

В экосистему решений киберзащиты также входят услуги "МегаФон Антивзлом" и "Защита от DDoS-атак". Первая защитит от вредоносных сообщений, вирусов и сетевых атак, поможет предотвратить кражу денег через мобильные устройства и приложения, утечку данных из-за вирусов. Вторая адресована владельцам сетевых ресурсов и обеспечивает стабильную работу сайта при минимальных затратах, защищая его от перегрузок и DDoS-атак мощностью до 300 Гбит/с.

С продуктами МегаФона в сфере кибербезопасности можно ознакомиться тут.