"Тюмень разгульная": гостей и жителей областной столицы приглашают на веселую экскурсию

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Умением праздновать и гулять издавна славился русский народ. Тюменцы не отставали в этом и в старые времена. Во время театрализованной экскурсии "Тюмень разгульная" гости побывают в старинных районах города, где встретятся с мужиками во время кулачного боя, дамой общественного темперамента и клиентом вытрезвителя.

Сопровождать экскурсантов будет базарная баба Ефимия. Она поведает о традициях, быте и нравах настоящих сибиряков, угостит огурчиками, салом и напитками собственного производства из-под полы.

Стоимость участия - 700 рублей. Экскурсию организуют в удобные для участников даты.

Заказать тур можно на портале Visit Tyumen. Также здесь можно найти информацию о других туристических проектах Тюменской области, интересных мероприятиях и достопримечательностях.