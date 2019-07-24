"Тюмень разгульная": гостей и жителей областной столицы приглашают на веселую экскурсию

Умением праздновать и гулять издавна славился русский народ. Тюменцы не отставали в этом и в старые времена. Во время театрализованной экскурсии "Тюмень разгульная" гости побывают в старинных районах города, где встретятся с мужиками во время кулачного боя, дамой общественного темперамента и клиентом вытрезвителя.
Сопровождать экскурсантов будет базарная баба Ефимия. Она поведает о традициях, быте и нравах настоящих сибиряков, угостит огурчиками, салом и напитками собственного производства из-под полы.
Стоимость участия - 700 рублей. Экскурсию организуют в удобные для участников даты.
Заказать тур можно на портале Visit Tyumen. Также здесь можно найти информацию о других туристических проектах Тюменской области, интересных мероприятиях и достопримечательностях.
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