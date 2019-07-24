Тюмень окутала дымка из-за пожаров в Красноярском крае

В ГУ МЧС России по Тюменской области сообщают, что небольшая дымка наблюдается в Тюмени сегодня из-за пожаров на территории Красноярского края.

"По данным Росгидромета, ветер преобладает северный, что способствует донесение дыма в города других сибирских регионов. В самой Тюменской области зарегистрирован один лесной пожар на площади 0,7 га, каких-либо других пожаров не зарегистрировано, угрозы для жизни и здоровья населения нет", — сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Спасатели рекомендуют жителям города в случае задымления соблюдать правила безопасности: находиться меньше на улице, использовать защитные маски, пить подсоленную воду, отказаться от курения и чаще проводить влажную уборку в помещении, не открывать окна.