Тюменцев приглашают на "Сны улиц"

Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в Тюмени уже в четырнадцатый раз 26 и 27 июля.

26 июля площадкой фестиваля станет МТЦ "Космос". Здесь выступят театр-проект "Чудейство" с перформансом Insectum sapiens ("Мотылек разумный"), театр танца "Граффити", мастерская CAPSУЛA и музыкальный коллектив DileMMa, которые покажут совместный пластический перформанс "Человек-пакет".

Около "Космоса" можно будет посмотреть хореографическую миниатюру "Тишина. Звук." от танцевальной лаборатории "Ноль", хореографический спектакль "Это мой выбор" от компании Chroma и огненный спектакль "Тайна Огненной Горы" от театра оригинального жанра "Гелиос".

Выступления начнутся в 19:00, но уже с 18:00 на площадке начнут работать анимация и интерактивные зоны.

В День города, 27 июля, фестиваль переместится на площадь 400-летия Тюмени. В 13:00 здесь начнут выступления коллективы из Аргентины, Испании, Москвы, Самары и Тюмени. Среди них профессиональный уличный артист Loco Brusca, испанская группа Residual Gurus, играющая на инструментах, сделанных из сантехнических труб, жестяных банок, котелков и мусорных баков, творческое объединение режиссеров, актеров, художников, дизайнеров, декораторов и музыкантов "Эскизы в пространстве" и другие. До этого театральные коллективы побывали в селах Ембаево, Боровский и Каскара.