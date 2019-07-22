Тюменские учителя получат по 100 тысяч рублей за отличную подготовку выпускников к ЕГЭ

46 учителей тЮменской области, чьи ученики набрали при слаче елиного госэкзапена по 100 баллов, получат премии в 100 тысяч рублей. Распоряжение о выделении средств и выплате единовременного денежного поощрения педагогам подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства.

В 2019 году наивысший балл по итогам государственной итоговой аттестации набрали 64 выпускника из 27 образовательных организаций 10 муниципалитетов области, при этом, 5 ребят стали 200-балльниками, набрав 100 баллов по 2 предметам. Это два выпускника Областной физико-математической школы, выпускники из школ № 30 и 88 г. Тюмени и один выпускник из Нижнетавдинской школы.

Также в этом году увеличилось число ребят, получивших сто баллов по физике, математике, географии и химии. Кроме того, регион всегда отличался высоким показателем по русскому языку.

Впервые в Тюменской области денежной премией в размере 100 тысяч рублей поощряли учителей в 2017 году. В нынешнем году премируют 46 педагогов, в прошлом году их было - 28, отмечают в пресс-службе губернатора.