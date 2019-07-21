В Тюмени пройдет Международный фестиваль "Сны улиц"

Фото организаторов

Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в этом году в Тюмени 26 и 27 июля. Театральные коллективы со всего мира выступят на городских площадках в 14-й раз, сообщает "Moi Portal".

В первый день, 26 июля, фестиваль расположится в молодежном театральном центре "Космос". Здесь выступят театр-проект "Чудейство" с перформансом Insectumsapiens ("Мотылек разумный"), театр танца "Граффити", мастерская CAPSУЛА, и музыкальный коллектив DileMMa, которые покажут совместный пластический перформанс "Человек-пакет".

Также в этот день около "Космоса" можно будет посмотреть хореографическую миниатюру "Тишина. Звук." от танцевальной лаборатории "Ноль", хореографический спектакль "Это мой выбор" от компании Chroma и огненный спектакль "Тайна Огненной Горы" от театра оригинального жанра "Гелиос". Программа фестиваля начнется в 19:00. Но гостей здесь будут ждать раньше – в 18:00 на площадке начнут работать анимация и интерактивные зоны.

Продолжатся "Сны улиц" 27 июля. В День города фестиваль расположится на Площади 400-летия Тюмени с 13:00. Все подробности можно найти на сайте космосцентр.рф и в группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".