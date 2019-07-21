Тюменская организация инвалидов выиграла грант на реализацию нового проекта

Проект "Время играть!" реализуют активисты Ленинской окружной организации инвалидов Тюмени. Игры адаптивного вида спорта доступны для спортсменов всех возрастов, социальных групп, физиологических особенностей, сообщает "Тюменская область сегодня".

Активисты организации выиграли муниципальный грант в сумме 120 000 рублей на реализацию проекта. Уже закуплены игры и готов план мероприятий. В Ленинской окружной организации инвалидов Тюмени появились спортивные настольные игры новус, джаколло, кульбутто и шаффлборд.

В рамках открытия проекта был устроен праздник прямо на улице. Поиграть в интересные настольные игры мог любой желающий, и прохожие заинтересованно включались в процесс.

"Выиграть грант по спортивным настольным играм было моей давней мечтой, - отметила председатель Ленинской организации инвалидов Татьяна Косса. - В 2007 году были с сыном в Челябинской области, в санатории, и там-то впервые и увидели такие игры. Мечту вынашивала более десяти лет. Она сбылась, мы выиграли грант. Спасибо моим помощникам Анастасии Мячиной и Эльвире Авзаловой, девочки создали прекрасный проект, благодаря которому мы будем играть и объединять активных детей и взрослых".

В августе команда проекта "Время играть!" проведет семейный чемпионат по спортивным настольным играм. Сам проект продлится до октября. В его рамках также запланированы мастер-классы и занятия.