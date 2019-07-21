Тюменское село Упорово прославилось уникальным картофельным продуктом

В агрофирме Упоровского района КРиММ хорошие новости – они успели освоить производство уникального для российского рынка продукта - картофельных шариков FreshCut (свежая нарезка), сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
Прорыв в производстве был совершен благодаря открытию нового завода по переработке картофеля. Помимо этого, в области планируют в ближайшем будущем собирать урожай рапса.
"Это настоящий картофельный премиум-продукт, - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. - Причём не надо путать картофельные шарики, которые изготавливаются из пюре с теми, которые изготавливаются у нас нарезным способом. Сейчас уже смело можно говорить, что наши эксперименты по различным способам переработки картофеля удались.
Помимо выращивания и переработки основной культуры в этом году в КРиММе надеются на хороший урожай рапса".
"Несколько лет назад мы к нему только присматривались. Все-таки эта культура любит тепло, а у нас зона рискованного земледелия. Однако эксперименты с выращиванием рапса на полях юга Тюменской области прошли удачно. Это интересная культура, полезная и широко применяемая в технических и пищевых целях. Не зря её называют растением будущего. В этом году под рапс мы выделили 8 тысяч гектар и ожидаем достойный урожай", - отметил Геннадий Рязанов.
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