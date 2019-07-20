На дорогах Тюменской области следят за безопасностью пассажирских перевозок

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

Рейды по безопасности пассажирских перевозок продлятся на федеральных дорогах Тюменской области в рамках социальной кампании #ДорогиБезДТП до конца июля, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В акции принимают участие руководители органов муниципальной власти, депутаты, ГИБДД, волонтеры, медики. Так, к рейдам на Заводоуковском участке трассы Тюмень-Омск подключились депутаты Заводоуковской городской думы Виталий Бертрам и Сергей Безбородов.

На 317-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень руководитель Госавтоинспекции региона Александр Селюнин, заместитель начальника Главного управления строительства области Андрей Чистяков, руководитель тюменской УГАДН Ространснадзора Александр Дробот проконтролировали работу по организации междугородних перевозок на нескольких автобусных маршрутах.

Нынешние рейды призваны содействовать снижению числа пострадавших на дорогах Тюменской области. В этом году в ДТП в регионе погибли 55 человек, это на треть меньше, чем годом ранее.