Степан Киричук возглавил тюменское отделение Российского военно-исторического общества

На эту должность председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской гордумы назначен решением Центрального совета общероссийской общественно-государственной организации.
Степан Киричук отметил, что часть работы военно-исторического общества для него нова, поэтому он рассчитывает на поддержку и совместную плодотворную работу с органами власти и общественностью.
Задача перед членами регионального отделения стоит серьезная. "Центральный совет ООГО "Российское военно-историческое общество" ждет от нас серьезных дел и положительных результатов по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи", - подчеркнул Степан Киричук.
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