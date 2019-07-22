Степан Киричук возглавил тюменское отделение Российского военно-исторического общества

На эту должность председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской гордумы назначен решением Центрального совета общероссийской общественно-государственной организации.

Степан Киричук отметил, что часть работы военно-исторического общества для него нова, поэтому он рассчитывает на поддержку и совместную плодотворную работу с органами власти и общественностью.

Задача перед членами регионального отделения стоит серьезная. "Центральный совет ООГО "Российское военно-историческое общество" ждет от нас серьезных дел и положительных результатов по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи", - подчеркнул Степан Киричук.