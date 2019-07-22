Здоровый микроклимат в квартире избавляет от головной боли

В 50% случаев головная боль в помещении возникает по трем причинам: недостаток кислорода, повышенная влажность и избыток углекислого газа. Мозгу человека не хватает питания в воздухе, постоянно хочется спать, снижается работоспособность.

Почему нарушается микроклимат и чем это грозит?

Проблема в том, что отсутствует воздухообмен в герметичном здании. Многоквартирные дома имеют естественную вентиляцию. Это значит, что воздух в квартиру поступает самостоятельно, через щели, а уходить через вентиляцию. Из-за уплотнителей на дверях и окнах свежий воздух в помещение не поступает. В помещении скапливается влажность, затхлый воздух и конденсация влаги на окнах. Для квартиры норма влажности воздуха в зимнее время 30-45%, а в летнее – 30-60%. При повышенной влажности появляется конденсат и плесень. Если воздух сухой - слизистая пересыхает и не защищает организм от вирусов.

Вариант проветрить помещение через открытое окно - не подойдет. Тюменской зимой будет холодно, шумно и пыльно. В странах Европы проблему решили давно - свежий воздух в помещении поступает через приточно-вытяжную систему воздухообмена, сокращенно КИВ (клапан инфильтрации воздуха). Клапан предназначен для применения в регионах с температурой в холодный период года −49 °C и выше.

В России такая технология воздухообмена применяется продвинутыми строительными компаниями на протяжении 8 лет. Один из крупных тюменских застройщиков, Страна-Девелопмент, в знаковом для Тюмени микрорайоне Европейский Берег тоже применяет приточно-вытяжную систему воздухообмена - стеновой вентиляционный клапан СВК В75. Конструкция устанавливается под окном и регулирует приток свежего воздуха в помещении с естествен­ной вытяжной вентиляцией.

Чем хорош клапан инфильтрации воздуха?

Свежий воздух в квартиру поступает круглосуточно.

В клапане воздух проходит через фильтр и попадает в квартиру уже очищенным.

Через систему воздухообмена не дует ветер - при сильных ветрах лепестковый клапан внутри утепленного корпуса автоматически запирает устройство.

Если холодно, можно закрыть клапан самостоятельно.

В конструкцию встроен шумогасящий вкладыш, поэтому шума с улицы слышно не будет, в отличии от открытого окна.

Помните: правильный воздухообмен в квартире избавит вас от головной боли в каждом втором случае и снизит риск обострения хронических болезней.

Какие еще технические решения могут повлиять на ваше комфортное проживание в квартире? Узнайте в блоге.