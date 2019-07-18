В субботу тюменцев ждут в поликлиниках на онкообследование

В Тюмени продолжается проведение профилактической акции "Доктор с вами!". На очередное обследование горожан приглашают в муниципальные поликлиники 20 июля.

С 9:00 до 15:00 специалисты будут проводить осмотр кожных покровов, слизистых оболочек, лимфатических узлов, забор анализов (женщинам – мазок на цитологическое исследование, мужчинам старше 40 лет – анализ крови на простатспецифический антиген), флюорографию и маммографию (по показаниям). По результатам осмотра всех проконсультирует онколог.

Участие в акции не требует предварительной записи. При себе необходимо иметь только полис обязательного медицинского страхования.

В 2019 году уже было проведено шесть акций. Предыдущая состоялась 22 июня и была направлена на профилактику "мужских" заболеваний. В этот день к специалистам отделений профилактики обратилось 120 мужчин, 15 из них были взяты на диспансерное наблюдение. Более 30 участников акции до этого дня не обращались в поликлинику более 1 года.

Всю информацию о предстоящих мероприятиях можно узнать на официальных страницах комитета здравоохранения администрации города Тюмени в социальных сетях.