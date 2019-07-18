В Тюмени в День города пройдет Open Air и Hip-Hopfest

Масштабное действо развернется на тюменской набережной в День города, 27 июля. Весь вечер радовать зрителей будут танцевальные и музыкальные коллективы. Вход для всех желающих свободный.

Откроется праздник у реки Туры спектаклем-квартирником, посвященным творчеству Владимира Высоцкого. Артисты молодежного театра "Ангажемент" с 16:00 до 18:00 покажут постановку, которая никого не оставит равнодушным.

Далее собравшихся ожидает Hip-Hopfest (dance, music, freestyle). Он стартует в 18:00 и продлится до 20:30. На фестивале уличной музыки и танцев будут представлены такие направления, как RAP, beatbox, freestyle, R'n'B, HIP-HOP, Vogue, breakdance, Dancehall.

Участввать в фестивале могут все желающие. В течение дня команды на набережной будут проходить отборочные туры. В то же время жюри оценят участников и отберут лучших для финального этапа фестиваля. Выступление победителей пройдет с 19:00 до 21:00.

Конечно, не обойдется и без приглашенных знаменитостей. В 20:30 на сцену выйдет исполнитель фристайла RE-pac (Лев Киселев), в 21:00 группа MAD TWINZ, а в 22:00 начнет зажигать DjTarantino.

Тюменские коллективы также примут участие в выступлениях – горожане услышат песни в исполнении вокальных групп "Арабелла" и "Коsмос".

День города Тюмени – это десятки площадок для взрослых и детей. Помимо набережной, жители и гости города найдут много интересных развлечений на Цветном бульваре, площади 400-летия, вскверах и площадях.