В Тюмени начался детский "Музейный сезон"

Тюменское музейно-просветительское объединение 16 июля запустило летний каникулярный проект "Музейный сезон". В первый день работы смены ребята участвовали в мастер-классах и интерактивах.
Летние каникулы – самое любимое время у школьников. Целый год учащиеся активно учатся, получают новые знания и, конечно, ждут лета. В этот раз юным тюменцам представилась прекрасная возможность попасть в летний лагерь на базе Музейного комплекса имени Ивана Словцова.
Всего запланированы две смены:
- смена "Я – актер" – с 16 по 26 июля 2019.
- смена "Я – будущее региона" – с 06 по 16 августа 2019.
В течение десяти дней ребята будут весело и познавательно проводить время. В программе:
- культурно-просветительские мероприятия;
- 2-х разовое питание;
- игры каждый день;
- прогулки на свежем воздухе;
- детский кинозал;
- творческие Workshops;
- экскурсия на автобусе "Double-deck".
Летняя досуговая площадка с дневным пребыванием детей работает с 9:00 до 15:00. Проект предназначен для детей в возрасте от 9 до 13 лет.
Узнать все подробности можно по телефонам: 46-09-93 (доб. 150), 8-919-932-81-64.
А в группе Тюменского музейно-просветительского объединения можно посмотреть фотоотчет с первого дня пребывания детей: https://vk.com/tmpo72
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