В Тюмени начался детский "Музейный сезон"

Фото: Дмитрий Сиялов

Тюменское музейно-просветительское объединение 16 июля запустило летний каникулярный проект "Музейный сезон". В первый день работы смены ребята участвовали в мастер-классах и интерактивах.

Летние каникулы – самое любимое время у школьников. Целый год учащиеся активно учатся, получают новые знания и, конечно, ждут лета. В этот раз юным тюменцам представилась прекрасная возможность попасть в летний лагерь на базе Музейного комплекса имени Ивана Словцова.

Всего запланированы две смены:

- смена "Я – актер" – с 16 по 26 июля 2019.

- смена "Я – будущее региона" – с 06 по 16 августа 2019.

В течение десяти дней ребята будут весело и познавательно проводить время. В программе:

- культурно-просветительские мероприятия;

- 2-х разовое питание;

- игры каждый день;

- прогулки на свежем воздухе;

- детский кинозал;

- творческие Workshops;

- экскурсия на автобусе "Double-deck".

Летняя досуговая площадка с дневным пребыванием детей работает с 9:00 до 15:00. Проект предназначен для детей в возрасте от 9 до 13 лет.

Узнать все подробности можно по телефонам: 46-09-93 (доб. 150), 8-919-932-81-64.

А в группе Тюменского музейно-просветительского объединения можно посмотреть фотоотчет с первого дня пребывания детей: https://vk.com/tmpo72