Тюменская область готовится к открытию самого протяженного турмаршрута в мире

Этим летом пройдет тестирование уральской и сибирской частей самого протяженного туристского маршрута в мире, повторяющего "Великую Северную экспедицию" Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Тюменская область стала частью маршрута и готовится к предстоящему тест-драйву, сообщили в пресс-службе регионального Агентства туризма и продвижения.

В XVIII веке под руководством первооткрывателей Витуса Беринга и Алексея Чирикова

Были совершены Камчатские экспедиции. Их путь пролегал через Тюмень и Тобольск. В современном масштабном международном проекте "Великая Северная экспедиция" - 40 российских регионов и 11 стран, общая протяженность маршрута более 41 000 километров.

В рамках пилотного маршрута путешественники проедут 12 тысяч километров по следам великого мореплавателя. Путь пролегает через включает 58 населенных пунктов, находящихся на Сибирском тракте и вблизи озера Байкал.

В течение 39 дней команда преодолеет 12 тысяч километров – через территории Республик Бурятия и Хакасия, Алтайского, Красноярского и Пермского края, Свердловской, Томской, Тюменской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Челябинская областей.

В крупнейших городах авторы проекта проверят тематические туры, а также определят конкретные места рождения городов, которые будут отмечены в онлайн-путеводителях с использованием технологий дополненной реальности.

"Собранный в ходе экспедиции материал станет основой для туристских маршрутов, реконструирующих пути Камчатских экспедиций", - говорит член Русского географического общества, автор проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции" Ильдар Маматов.

Напомним, что в марте 2019 года участок маршрута на территории Тюменской области впервые прошли кадеты из Бийска. В рамках проекта они посетили в Тобольске Музей истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук.

Сопровождал ребят преподаватель Марат Талгатович Беринг - прямой потомок Витуса Беринга в девятом поколении, офицер, служащий на благо России, как и все его предки.

Марат Беринг отметил, что музей очень значим для истории Тобольска и всей России, особенно тем, что раскрывает для молодежи историю края, России, хранит и транслирует важные исторические материалы, позволяющие гордиться своими предками, своей Малой Родиной и Россией.