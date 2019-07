Тюменцев приглашают на "Скачки фаворитов 2019" в день города

Фонд «Сотвори из жизни шедевр»

Конкурс на "Лучший образ дам", "Самая лучшая шляпка" и "Самая стильная пара" пройдет на крупнейшем городском культурном событии - "Скачки фаворитов".

В день города 27 июля на территории обновленного Тюменского ипподрома "Скачки фаворитов" объединят жителей Тюмени, деятелей искусства, культуры и спорта, социально активные семьи и молодежь, представителей деловых кругов, бизнеса и политики.

"Скачки фаворитов" - это новый формат городского досуга для всей семьи, в котором уже седьмой год соединятся спортивные состязания породистых скакунов с культурно-развлекательным отдыхом и программой в лучших традициях российских и английских скачек", - отметила президент фонда "Сотвори из жизни шедевр" Юлия Грошева.

В программе: соревнования на пони, конкур, забеги породистых скакунов. Гости смогут сделать импровизированные ставки, красивые снимки, отдохнуть на свежем воздухе, насладиться концертной программой и поучаствовать в интерактивах.

По традиции среди гостей будут разыграны ценные призы от партнеров и спонсоров мероприятия.

Для дам дресс-код – коктейльные платья и шляпка. Для мужчин – летние костюмы и пиджаки светлых тонов.

Билеты можно приобрести в Русской Ювелирной Сети в ТЦ Гудвин на 1 этаже

Телефон для справок: 8 (3452) 613-704.

