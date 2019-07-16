Тюменцев приглашают на "Скачки фаворитов 2019" в день города

Конкурс на "Лучший образ дам", "Самая лучшая шляпка" и "Самая стильная пара" пройдет на крупнейшем городском культурном событии - "Скачки фаворитов".
В день города 27 июля на территории обновленного Тюменского ипподрома "Скачки фаворитов" объединят жителей Тюмени, деятелей искусства, культуры и спорта, социально активные семьи и молодежь, представителей деловых кругов, бизнеса и политики.
"Скачки фаворитов" - это новый формат городского досуга для всей семьи, в котором уже седьмой год соединятся спортивные состязания породистых скакунов с культурно-развлекательным отдыхом и программой в лучших традициях российских и английских скачек", - отметила президент фонда "Сотвори из жизни шедевр" Юлия Грошева.
В программе: соревнования на пони, конкур, забеги породистых скакунов. Гости смогут сделать импровизированные ставки, красивые снимки, отдохнуть на свежем воздухе, насладиться концертной программой и поучаствовать в интерактивах.
По традиции среди гостей будут разыграны ценные призы от партнеров и спонсоров мероприятия.
Для дам дресс-код – коктейльные платья и шляпка. Для мужчин – летние костюмы и пиджаки светлых тонов.
Билеты можно приобрести в Русской Ювелирной Сети в ТЦ Гудвин на 1 этаже
Телефон для справок: 8 (3452) 613-704.
Информационный партнер:
Телеканал "Т+В"
Радио "Диполь ФМ"
Портал GEO.PRO Интернет-газета Vsuh.ru
Информационное агентство "Тюменская линия"
Информационный портал "Мой портал"
Статус-партнер: интернет-издание "National Business"
Партнеры мероприятия:
Бутик "Oneiro", салон красоты Look at me GERRY WEBER, GAGLIARDI, дом рекламы "КЛЯКСА", ресторан "Столица деревень", ESCADA
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